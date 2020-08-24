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Haberler Spor Beşiktaş’ta Ljajic yolcu

’ta Ljajic yolcu

Siyah-beyazlıların yıldız ismi ’ın radarında. 'in ile 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

Beşiktaş’ta Ljajic yolcu
Giriş Tarihi: 24.8.2020

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in geleceği ile ilgili dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da Giuliano belirsizliği devam ederken alacakları nedeniyle FIFA'ya giden yıldız futbolcunun yerine Adem Ljajic'in düşünüldüğü öğrenildi. Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, Al Nassr kulübü Sırp futbolcu Ljajic'in transferi için siyahbeyazlı ekiple görüşmelere başladı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Adem Ljajic geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 24 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı. Ljajic tüm kulvarlarda 29 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Adem Ljajic'in Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

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