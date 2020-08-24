Coulibaly tamam

Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları hız kazandı. Şu ana dek Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan, Fatih Öztürk, Omar ve Kerem Aktürkoğlu transferlerini bitiren sarı-kırmızılılar Norveç'in Sapsborg takımında görev alan 20 yaşındaki Ismaila Coulibaly'nin transferine de bitirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için kulübüne 1.4 milyon Eruo ödeme yapacak. Coulibaly'nin bir kaç gün içersinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 2020'de 12 maça çıkarken 4 gol 1 asistlik bir performans sergileyen futbolcu geleceğe yatırım olarak da düşünülürken genç yetenek Mali U 20 takımında da görev yapıyor. Bu arada Sarı-kırmızılı İstanbul temsilcisi, Lech Poznan forması giyen Jakup Moder ile ilgili Almanya'nın Leipzig kulübü ile yarış halinde. 21 yaşındaki Polonyalı orta saha için Leipzig bonservis hamlesi yaparken, sarı-kırmızılılar ise kiralama formülü üzerinde duruyor.