Fener saldırıyor

Transfer döneminin flaş ekibi F.Bahçe, Süper Lig'de forma giyen iki yıldızın transferi için de yoğun çaba sarf ediyor. Kanarya'nın geçtiğimiz sezon yaşadığı alternatif sıkıntısını yaşamamak için her bölgesini güçlendirmek istediği bilinirken sağ beke bir takviye daha gündeme geldi. Sarı-lacivertliler Gökhan Gönül'ün dışında Antalya forması giyen Nazım Sangare için de harekete geçti. F.Bahçe yöneticilerin 26 yaşındaki iki oyuncuyu kadrosuna katmak adına bu hafta Güney ekibinin temsilcileri ile bir araya gelmeyi planladığı konuşulurken 2022'ye kadar kontratı bulunan futbolcuya karşı takas formülü ön plana çıkıyor. Ekibin bir diğer hedefi ise teknik direktör Erol Bulut'un Alanya'dan öğrencisi olan Bakasetas. Alanya'nın bu futbolcu için 4 milyon Euro bonservis talep ettiği kaydedilirken Bakasetas'ın da Sangare'de olduğu gibi 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

'AVRUPA'DAN TEKLİF ALDIM'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, Topuk Yaylası'ndaki kampa basın mensuplarıyla bir araya gelirken önemli açıklamalar yaptı. Erol Bulut, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Avrupa'dan 3 kulübün kendisine teklif yaptığını dile getirirken, "Yurt dışından 2 ayrı ülkeden en az 3 teklif vardı. Bunların ikisi İtalya, biri ise Polonya'ydı. Ancak Fenerbahçe'den teklif gelince düşünmedim" dedi. Bulut, "Şu anda Serdar-Zanka üzerinde duruyoruz. Sadık zamanla eski performansını yakalayacak. Çapraz bağ sakatlığından çıkmak kolay değil, bunu zamanında ben de yaşadım. Üç stoper üzerinden gitmek gerekiyor çünkü başka yok ama stoperler kısa zamanda alınacak. Bir sistem oturtmak istiyoruz, şu anda deniyoruz. Takıma uygun olan sistemi üzerinde gidiyoruz. İstanbulspor karşısında 4-2-3-1, dün ise 3-5-2 oynadık. Oynatmayı düşündüğüm sistem 4-2-3-1 ve 4-3-3. Baskı kuran, agresif bir takım olmak istiyoruz. Hedefimiz belli şampiyonluğu getirebilmek. Benim için 2.'lik 3.'lük başarı değil" diye konuştu.