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Haberler Spor Fenerbahçe'de 1 futbolcuda corona virüsü tespit edildi!

'de 1 futbolcuda corona virüsü tespit edildi!

Son dakika... 'de yapılan corona virüsü testinin sonucu açıklandı. Fenerbahçe, 1 futbolcuda corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de 1 futbolcuda corona virüsü tespit edildi!

24.08.2020, 12:50

Son dakika haberine göre.... Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bir futbolcusunun corona virüse yakalandığını duyurdu. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisinin başladığı açıklandı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

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