Haberler Spor Göztepe Alper Potuk'u transfer ediyor!

Süper Lig'de transferde Kocaelisporlu forvet Burak ve Hataysporlu ön libero Kubilay'dan sonra son olarak Yunasistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye ile sözleşme imzalayan Göztepe, art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosundan birçok isimle vedalaşırken şu ana kadar sadece 3 takviye yapan sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'den ayrılan kanat oyuncusu Alper Potuk, Steau Bükreş'ten Sırp stoper Bogdan Planic ve Maribor'un kalecisi Kenan Piric ile anlaşma aşamasına geldiği bildirildi.