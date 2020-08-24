Manisa’da operasyon

2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'e yükselmeyi Play-Off finalinde kaybetmesinin ardından operasyon başlattı. Siyah-beyazlı yönetim bugüne kadar 19 isimle yollarını ayırma kararı aldı.

AYRILIK RÜZGARLARI

Kulüpte köklü değişimler yaşanırken, giden isimlere yenilerinin de eklenmesi bekleniyor. Kaçan şampiyonluk sonrası öncelikle teknik direktörü Cihat Arslan'ın biletini kesen Manisa FK, sonra kulüp CEO'su Levent Devrim ve genel müdür Alparslan Kaya ile birlikteliğini bitirdi. Bu sezon birçok önemli transfere imza atan Manisa FK, şuana kadar kadrosundan Volkan Okumak, Umut Kaya, Salih Zafer Kurşunlu, Onur Kolay, Oğuz Kocabal, Mustafa Çakır, İsmail Haktan Odabaşı, Dilaver Güçlü, Oğuzhan Erdoğan, Ömer Kandemir, Taha Can Velioğlu, Ferhat Yazgan ve Orhan Aktaş'ı gönderdi. Öte yandan siyah-beyazlıların sağlık ekibinden 3 kişiyle yollar ayrılırken, kulüp içerisinde çalışan bazı isimlerle de devam edilmeme kararı alındı. Yönetim, iç transferde Mehmet Yılmaz'la anlaştı.

ÜMİT YÖNEY