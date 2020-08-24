Menemenspor, Tidjani Anaane'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, hücum hattında görev alan oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Tidjani Anaane ile yapılan anlaşmanın 2 yıllık olduğu da belirtildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Tunus'un AS Soliman takımında forma giyen Beninli futbolcu Tidjani Anaane'yi kadrosuna kattı.
24.08.2020, 15:16
Kulüpten yapılan açıklamada, hücum hattında görev alan oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Tidjani Anaane ile yapılan anlaşmanın 2 yıllık olduğu da belirtildi.
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