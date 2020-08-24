  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Menemenspor, Tidjani Anaane'yi transfer etti

, 'yi transfer etti

1. Lig ekiplerinden , son olarak Tunus'un AS Soliman takımında forma giyen Beninli futbolcu 'yi kadrosuna kattı.

Menemenspor, Tidjani Anaane'yi transfer etti

AA

24.08.2020, 15:16

Kulüpten yapılan açıklamada, hücum hattında görev alan oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Tidjani Anaane ile yapılan anlaşmanın 2 yıllık olduğu da belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor, Tidjani Anaane'yi transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA