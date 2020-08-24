Potada Ege rüzgarı

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) 2020-2021 sezonunda Play-Off hedefindeki Ege temsilcileri transfer döneminde hareketli günler yaşadı. Akhisar Belediye Basketbol, Balıkesir BŞB, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Manisa BŞB, transferde 50 oyuncusuyla yollarını ayırıp, 32 transfer yaptı. Levent Demirci'yi dümene geçiren Akhisar, 10 oyuncusunu yolladı, 9 transfer yaptı. En çok transfer yapan takım olan yeşil-beyazlıların yabancıları, Troy Franklin (Timisoara) ve Marvin Hilton Jefferson oldu. Akhisar'ı, 8 transferle Manisa BŞB izledi. 11 oyuncusuyla yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, Marcus Anthony Hall (Selçuklu Belediyespor) ve Calvin Godfrey'le (Konyaspor) güçlendi.

DENİZLİ BASKET'TE 6 GİTTİ, 4 GELDİ

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket istikrarı seçti. Geçen yılki kadrodan 7 isimle anlaşan yeşil-mavililer, 4 transfer yaptı, 6 isim ayrıldı. Denizli, Dwight Coleby (D.Sassari) ve Isiah Umipig (Manisa BŞB) transferleriyle ses getirdi. 10 oyuncusu giden ve 6 takviye yapan Balıkesir BŞB, Zane Knowles (PAOK) transferiyle bombayı patlattı. Play-Off hedefindeki bir diğer Ege temsilcisi Fethiye Belediyespor, 13 oyuncusuyla vedalaştı, 2 basketbolcu kaldı,5 transfer yapıldı.

ÜMİT YÖNEY