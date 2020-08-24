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Haberler Spor Süper Lig'de fikstür çekim tarihleri belli oldu

'de fikstür çekim tarihleri belli oldu

fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de gerçekleşecek.

Süper Lig'de fikstür çekim tarihleri belli oldu

24.08.2020, 11:54 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,15:44

11 Eylül tarihinde başlayacak olan Süper Lig ve TFF 1. Lig'in fikstür çekim tarihleri hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde "2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi. Buna göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek. Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak."

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