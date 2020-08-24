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Haberler Spor Trabzonspor’da transfer trafiği

’da trafiği

Bordo-mavililer Flavio’nun ardından üç isimle daha yakından ilgileniyor.

Trabzonspor’da transfer trafiği
Giriş Tarihi: 24.8.2020

Flavio Medeiros transferinde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, üç oyuncuyu daha yakından takip ediyor. Bordo-mavililerin Fransa'da Amiens forması giyen Stiven Mendoza için de ısrarcı olduğu bilinirken bu hafta içerisinde bir KAP açıklaması gelebilir. Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki golcü futbolcu Wahbi Khazri konusunda da temaslarını sürdürüyor Fransız ekibi St-Etienne'de görev yapan oyuncunun Trabzonspor'da forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

MARCONE İÇİN YAKIN MARKAJ
Bordo-mavililerin Boca Juniors'un ön liberosu Ivan Marcone için temasları da devam ediyor. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki deneyimli orta sahanın bu hafta içinde Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.

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