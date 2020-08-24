Uşak sil baştan

2. Lig ekibi Uşakspor kadroyu yeniledi. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le sözleşme yenileyen kırmızı-siyahlılar, iç transferde 7 oyuncusuyla yollarını ayırdı, 6 futbolcusuyla nikah tazeledi. Kadrosundan Miran Avcı, Ömer Akyörük, Deniz Solmaz, Yaser Yıldız, Erdi Zengin, Emre Demir ve Ozan Pekdemir'le vedalaşan Aşigo, Seçkin Getbay, kaleci Ersin Aydın, Berat Çetinkaya, Levent Aktuğ, Türker Toptaş ve Noyan Öz'le anlaştı.

TRANSFERDE NOKTA ATIŞI YAPTILAR

Uşakspor, dış transferde nokta atışlar yaptı. Aşigolar, ilk olarak Zonguldak Kömürspor'dan santrfor Mehmet Gürkan Öztürk'le el sıkıştı. Geçen sezon 28 maça çıkan ve 14 kez rakip fileleri sarsan Mehmet Gürkan'ın ardından Uşak, 52 Orduspor FK'dan 32 yaşındaki sağ kanat Uğur Durmuş'u aldı. Uşakspor, Vanspor FK'dan 31 yaşındaki stoper Samet Cantürk'le anlaşıp defansı sağlama alan, Afjet Afyonspor'dan 31 yaşındaki sol bek İsmet Benli'yle kadrosunu güçlendiren kırmızısiyahlılar, son olarak Zonguldak Kömürspor'dan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Serhat Baştan'ı renklerine bağladı. 2018-2019'da Menemen'de şampiyonluk yaşayan Serhat, geçen sezon Zonguldak'ta 25 maçta 10 gol kaydetti. Teknik patron Hasan Erkin Şimşir yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Aşigo, tempoyu artırıyor.

SERVET SARUN