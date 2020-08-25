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Haberler Spor Akigo dağılıyor

Akigo dağılıyor

Akigo dağılıyor
Giriş Tarihi: 25.8.2020

TFF 1. Lig'de geçen sezon Süper Lig'i son hafta ıskala-yıp Play-Off'ta da yarı final-de elenen Akhisarspor'da transfer yasağının kaldırılıp kaldırıl-mayacağıyla ilgili belirsizlik sürerken, takımdan kopmalar da devam ediyor.

CİKALLESHİ DE YOLCU

Erhan Çelenk, kaleci Gök-han Değirmenci, Ergin Keleş, Muhammet Reis ve son olarak Tolga Ünlü'nün ayrıldığı yeşil-siyahlılarda yıllardır kad-ronun vazge-çilmezleri olan Aykut Çeviker ve Onur Ayık'la da ipler koptu. Yeşil-silahlı takımda Süper Lig yıl-larından beri 5 sezondur aralıksız forma giyip Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden kadrolarda yer alan iki futbolcu kulübe veda etti. 30 yaşındaki Onur, 5 sezonda 138 kez forma giydi, 11 gol attı. 30 yaşındaki Aykut'da 5 sezonda 133 maçta oynadı, 2 gol kaydetti. Şimdiye kadar toplam 7 futbolcunun ayrıldığı yeşil-siyah-lılarda iç transferde yabancılarla masaya oturan kurmaylar, Milan Lukac, Avdija Vrajevic, Edin Coca-lic ve Elmar Bjarnason'la yeniden anlaşmayı başardı. Kurmaylar Sokol Cikalleshi ve Rajko Rotman'a ise teklif sunacak. Arnavut golcü Cikal-leshi'nin de takımda kalması zor ihtimal olarak görülüyor. Akhisars-por, daha önce iç transferde sözleş-mesi biten Eray Ataseven'le nikah tazelemişti.

KENAN MOLLA

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