Ayvalıkgücü gaza bastı

Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Ayvalıkgücü Belediyespor transferde bombalıyor. Dış transferde Oğuzhan Çevik, Murat Rüzgar, Ersin Köken, Mehmet Çiloğlan ve Kemal Akbaba'yı kadrosuna katan kırmızıbeyazlılar, dört oyuncuya daha imza attırdı.

3. LİG'DEN TAKVİYE

Balıkesir temsilcisi, Arnavutköy Belediyespor'dan Yasin Başaytaç, Isparta 32 Spor'dan Erkut Başkaya, Fatsa Belediyespor'dan Talha Cellat ve Ödemişspor'dan Mehmet Özcan'ı renklerine bağladı. Konyaspor altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki Yasin, 2016'da 1922 Konyaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Selçukspor, Konya Ereğlispor, Saiteli Kadınhanı Belediyespor, Kapadokya Göremespor ve Arnavutköy Belediyespor formalarını giydi, BAL'da 27 maçta oynadı, 1 gol attı. 27 yaşındaki Erkut, Gençlerbirliği altyapısında başladığı kariyerinde 2012 yılında profesyonel olurken Sandıklıspor, Ankara Demirspor, Etimesgut Belediye, Çorum FK, Orhangazi Bld., F.Karagümrük, 52 Ordu ve Isparta 32'de oynadı, 3. Lig'de 93 maça çıktı. 22 yaşındaki Talha, BAL'da 26 maça çıkıp 1 gol attı.-