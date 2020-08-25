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Haberler Spor Bal-Kes’te kamp yok

Bal-Kes’te kamp yok

Bal-Kes’te kamp yok
Giriş Tarihi: 25.8.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde devam ediyor. Günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlılarda idman ısınma ve çabukluk ile başladı. Sonrasında 3'e 3, 4'e 4 ve 7'ye 7 oyunlar oynayan Balıkesirspor, öğleden sonraki idmanda topla çalışma yaptı. 11 Eylül'de başlayacak olan yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Bal-Kes, kampa gitmeyecek ve hazırlıklarına Balıkesir'de devam edecek. Kırmızı-beyazlılar, hazırlık maçı yapacak takım arıyor. Öte yandan Balıkesirspor Taraftarlar Derneği üyeleri, göreve yeni gelen Teknik Direktör Mesut Dilsöz ve ekibini ziyaret edip başarılar dileyerek çiçek hediye etti.

SERVET SARUN

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