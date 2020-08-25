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Bergama şampiyon kadroyu tutamıyor

Bergama şampiyon kadroyu tutamıyor
Giriş Tarihi: 25.8.2020

BAL 8. Grup'ta namağlup şampiyon olan ve 3. Lig'e dönen Bergama Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Geçtiğimiz hafta Mehmet Emin Aba'nın ayrılmasıyla başlayan operasyonda, Alper Özdemir, Bahri Yıldırım, Çağrı Tekin, Ersin Aslantoğ, Osman Atalay Demirtaş ile Ömer Can yönetime ateş püskürüp veda etti. Geçen sezon kırmızı- lacivertli kulüpte şampiyonluk yaşayan 6 oyuncunun, teknik direktörleri Hakan Şapçı'nın yeni takımı Aliağa FK'yla anlaştığı açıklandı. 29 yaşındaki kaleci Ömer Can 22, 32 yaşındaki kaptan Ersin 22, 19 yaşındaki Bahri 10 maçta oynadı, 21 yaşındaki yedek kaleci Alper forma giymedi. 33 yaşındaki golcü Çağrı 21 maçta 15 gol, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Osman Atalay da 18 maçta 13 gol kaydetti.

SERVET SARUN

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