Beşiktaş tur peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş 2. ön eleme turunda bugün Yunanistan'da PAOK ile zorlu bir sınava çıkacak. Selanik Toumba Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak ve kritik maçı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek. Kovid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK-Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Kaybeden ise yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü ön eleme turundan devam edecek.

FORVETTE LARİN VAR

Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş, 4 eleme turunda başarısız olarak Devler ligine kalamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın PAOK karşısına çıkartacağı kadro merakla bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın yeni transferler N'Sakala, Welinton ve Mensah'ı direkt sahaya sürmesi beklenirken Lille'e giden Burak'ın yerine de Cyle Larin'in onbirde başlama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Yalçın, golcü ve savunma transferlerinin yetişmemesi nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.