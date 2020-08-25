Fener hareketli

F.Bahçe'nin kadrosunu genişletme çabaları sürerken, dün kanat için ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırmak üzere olduğu haberlerine bir yenisi daha eklenirken futbolcuya Olimpiakos talip oldu ve görüşme için randevu istedi.



İLK SIRADA JATTA VAR

Kanarya'nın Rodrigues'i takımda tutmayıp bu bölgeye bir takviye daha yapacağı bu doğrultuda iki yıldız ismin ön plana çıktığı öne sürüldü. F.Bahçe'nin listesindeki ilk ismin Hamburg ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Bakary Jatta olduğu bildirildi. Bundesliga 2'de geçen sezon 31 lig karşılaşmasına çıkan ve bu süreçte 4 gol atıp 1 asist yapan başarılı oyuncu şu ana dek kariyerinde Hamburg dışında bir takımda forma giymedi.

UZUN SÜREDİR LİSTEDE

İstanbul temsilcisinin Romalı Diego Perotti için de temasları tam gaz devam ediyor. 32 yaşındaki oyuncunun hem sol kanatta hem de sağ kanatta oynayabilmesi sebebiyle teknik heyet bu ismi de uzun süredir gündeminde bulundururken iki futbolcudan birinin önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe, Las Palmas'ın stoperi Lemos'un transferini de bu hafta açıklamayı hedefliyor.