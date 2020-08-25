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Göz-Göz Ndiaye’yi bitirdi

Forvet arayışlarını sürdüren , dün HNK Gorica takımında oynayan Cherif Ndiaye’ye imza attırdı. Sarıkırmızılılar, oyuncuyu bir yıllığına kiraladı.

Göz-Göz Ndiaye’yi bitirdi

25.08.2020, 06:50

Göztepe, Burak Süleyman, Kubilay Sönmez ve Brown Ideye'nin ardından Senegalli forvet Cherif Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı duyurdu. Ndiaye'nin bonservisi Hırvatistan Ligi takımlarından HNK Gorica'da bulunuyor. Göztepe'den yapılan açıklama şöyle; "Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır. 23 Ocak 1996 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Cherif, Belçika'nın Waaslan- Beveren ve Hırvatistan'ın HNK Gorica takımlarında forma giydi. Cherif Ndiaye'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

67 MAÇTA 20 GOL KAYDETTİ
23 Ocak 1996 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Cherif, Belçika'nın Waaslan-Beveren ve Hırvatistan'ın HNK Gorica takımlarında forma giydi. 24 yaşındaki forvet kariyerinde toplam 67 maçta 20 gol kaydetti.

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