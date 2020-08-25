Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başladığı kaydedildi.Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Göztepe'de korona şoku! Bir futbolcunun testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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