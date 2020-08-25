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Haberler Spor Göztepe'de korona şoku! Bir futbolcunun testi pozitif çıktı

'de korona şoku! Bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Son dakika... 'deki temsilcisi 'de korona şoku yaşandı. Göz-Göz'ün kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin, yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi.

Göztepe'de korona şoku! Bir futbolcunun testi pozitif çıktı

AA

25.08.2020, 10:58

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başladığı kaydedildi.

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