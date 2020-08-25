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Haberler Spor Göztepe’ye Sırp stoper

’ye Sırp stoper

Göztepe’ye Sırp stoper
Giriş Tarihi: 25.8.2020

Süper Lig'de sezon öncesi dış transferde hız kesmeyen Göztepe'nin savunma takviyesi için yeni adresi Romanya oldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak gündemine Rumen ekibi Steau Bükreş'ten Sırp stoper Bogdan Planic'i listesine ekledi. 28 yaşındaki savunmacı için devreye giren ve girişimlere başlayan Göz-Göz, sözleşmesi biten futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek. Mevcut kadrosundan savunmada görev yapan Wallace Reis ve Leo Schwechlen ile yollarını ayıran, sözleşmesi biten Titi ile henüz anlaşma sağlayamayan Göz-Göz yönetimi, 28 yaşındaki Bogdan Planic'i transfer ederek savunmayı sağlama almak istiyor.

OLUMLU BAKIYOR
Kariyerine Romanya dışında devam etmek isteyen Planic'in de sarı-kırmızılılara olumlu yaklaştığı, maddi şartların oluşması halinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, savunmanın soluna da takviye planlıyor.

BURAK HAKERLER

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