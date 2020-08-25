  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor G.Saray’ın inadı inat

G.Saray’ın inadı inat

G.Saray’ın inadı inat
Giriş Tarihi: 25.8.2020

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray, orta sahasına 3 takviye yapmayı planlarken geçen sezon kiralık olarak kadroda bulunan Mario Lemina ve Jean Michael Seri'den vazgeçmiş değil. İki oyuncunun sözleşmesinde yer alan 16 ve 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlarını kullanamayan sarı-kırmızılılar tekrar kiralama formülü üzerinde çalışıyor. Lemina ve Seri'nin geçen sezon toplam 7.5 milyon Euro'yu bulan maliyetleri 5 milyon Euro'nun altına çekilmeye çalışıyor. Bilindiği üzere Lemina Beşiktaş'ın takibinde yer alıyor.

COULİBALY KONUŞTU
Mali şartlardan dolayı kiralık düşünülen Lemina-Seri ikilisi dışında orta sahaya 25 yaş altında bonservisli geleceğe yönelik transfer planlanıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen İsmael Coulibaly ise iddialar sebebiyle çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Benim gibi genç bir oyuncunun G.Saray'a transfer olması çok gurur verici ve çılgınca bir şey olur. Haberi görünce inanamadım. Çok heyecanlandım" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

G.Saray’ın inadı inat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA