G.Saray’ın inadı inat

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray, orta sahasına 3 takviye yapmayı planlarken geçen sezon kiralık olarak kadroda bulunan Mario Lemina ve Jean Michael Seri'den vazgeçmiş değil. İki oyuncunun sözleşmesinde yer alan 16 ve 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlarını kullanamayan sarı-kırmızılılar tekrar kiralama formülü üzerinde çalışıyor. Lemina ve Seri'nin geçen sezon toplam 7.5 milyon Euro'yu bulan maliyetleri 5 milyon Euro'nun altına çekilmeye çalışıyor. Bilindiği üzere Lemina Beşiktaş'ın takibinde yer alıyor.

COULİBALY KONUŞTU

Mali şartlardan dolayı kiralık düşünülen Lemina-Seri ikilisi dışında orta sahaya 25 yaş altında bonservisli geleceğe yönelik transfer planlanıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen İsmael Coulibaly ise iddialar sebebiyle çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Benim gibi genç bir oyuncunun G.Saray'a transfer olması çok gurur verici ve çılgınca bir şey olur. Haberi görünce inanamadım. Çok heyecanlandım" dedi.