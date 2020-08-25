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Haberler Spor Horoz atakta

Horoz atakta

Horoz atakta
Giriş Tarihi: 25.8.2020

Transferde kaleci Cenk Gönen ve orta saha Martin Bakalorz'a imza attıran Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'a kanca atarken, Muris Mesanovic'i bir yıllığına kiraladı. Hırvat teknik patron Prosinecki'nin Kayseri'den öğrencisi olan futbolcu menajeri ile Denizli'ye geldi ve resmi sözleşmeyi imzaladı. Geçen sezonun ilk yarısı Çek Ligi takımlarından Mlada Boleslav'da oynayan lig, kupa ve Avrupa Ligi'nde 24 maça çıkarken 11 gol atan Mesanovic, sezonun ikinci yarısı Prosenecki ile birlikte Kayseri'ye transfer olmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile 14 mücadelede, 3 gol attı, 1 asist yaptı.

SEBAHATTİN ALP

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