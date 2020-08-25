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Piric tamam gibi

’nin anlaşma sağladığı Boşnak eldiven yıllık 300 Bin ’ya sarı-kırmızılılara imza atmaya hazırlanıyor.

Piric tamam gibi
Giriş Tarihi: 25.8.2020

Süper Lig'de transfer hare-katını sürdüren Gözte-pe, Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye'nin ardından Mari-bor'un kalecisi Kenan Piric'e de imza attırmaya hazırlanıyor.

BONSERVİS 350 BİN EURO

Sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılan Beto'nun yerine günde-mine aldığı Slovenya temsilcisi Maribor'un 26 yaşındaki file bekçisi ile her konuda anlaştı. İzmir ekibi başarılı eldiven için kulübüne 350 bin Euro bonservis, Piric'e de yıllık 300 bin Euro verecek. Son daki-kada herhangi bir pürüz çıkmama-sı durumunda kalecinin sarı-kır-mızılı kulübe resmi imzayı atması bekleniyor. Boşnak kaleci Piric ise Sloboda Tuzla takı-mında kariyerine start verdi. Zrinjski Mostar'da da oynayan 26 yaşın-daki eldiven, Slo-venya'da Olimpija Ljubljana ve Mari-bor'da görev aldı. Öte yandan yöne-tim, ikinci kaleci olarakta Yunan temsilcisi Atromitos'un Macar kale-cisi Balazs Megyeri almak için girişimlere başladı.

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