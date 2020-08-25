Soma’dan bir takviye daha

3. Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Somaspor transferde gaza bastı. Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'den genç orta saha oyuncusu Abdulkadir Çelik'i kadrosuna katan siyahbeyazlılar, son olarak 1. Lig takımlarından İstanbulspor'dan kaleci Yusuf Aklan'ı renklerine bağladı. Abdulkadir geçen sezon Başakşehir'in U-19 takımı ile çıktığı 21 maçta görev yaptı. Göztepe'den yetişen kaleci Yusuf ise 1 mücadelede forma giydi. Altınordu'da futbola başlayan, Göztepe altyapısına geçen ve 2019'da İstanbulspor'da profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki Yusuf, kupada 2, U-21 Ligi'nde 26 ve 1. Lig'de 1 maçta görev yaptı, altyapılarda 73 karşılaşmada oynadı.

ÜMİT YÖNEY