Yunusemre Belediye Serol Emlek’le devam

BAL'DA Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor yeni sezon için Mehmet Serol Emlek ile 'Yola devam' kararı aldı. 3. Lig hedefiyle yola çıkan mavi-beyazlılar, 59 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık nikah tazeledi. Meclis Lokali'nde düzenlenen imza törenine Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan katıldı. Emlek'in yardımcıları antrenör Mahmut Taşkın, kaleci antrenörü Serdar Toros da imzayı attı. Alkan, "Fedarasyonun kararları bizi derinden yaraladı. 5 lig ikincisi ile tahkime başvurduk. Sonucunu bekliyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK