10. Anatolia Rally’de Aydınlılar ilk dörtte

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen Trans Anatolia Ralli Raid'in 17. ve son etabı Dolmabahçe'den verilen startla başlayıp zorlu maraton bir hafta sonra Şile'de tamamlandı. Son gün için yola çıkan ekipler, 26.6 km'lik Karasu etabında kum karakterli zeminden fazlasıyla etkilendi. Aydınlıların rekabetinde son etaba lider giren Aydınlı baja sporcusu Serhat Saygılı en yakın rakibinin 15 dakika önünde iken, gün sonunda son etap sonrası toplamda en yakın rakibinin 11.44 farkla ardından 2. olarak büyük bir sürpriz yaşadı. Maratonda otomobiller 1.'liğini Tarık Gökbay- Osman Metin elde ederlerken, otomobiller arasındaki takımlar mücadelesinden ise kazanan takım Ixco Racing oldu Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de Toyota Hulix'inde yaşadığı mekanik problem nedeniyle maratonu ancak 4. sırada tamamlayabildi.

İHSAN KARATAŞ