Denizli Basket’ten TBF’ye büyük öfke

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, liglerin durdurulması için Tahkim Kurulu'na başvuru yaptı. Teminat mektubu ibra etmediği gerekçesi ile ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmayan yeşilmavililer, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na başvurarak kura çekiminin iptalini ve liglerin durdurulmasını istedi. Kulüp başkanı Veli Deveciler, "Kamuoyu yanıltılıyor. Kulübümüz 3 milyon değil 10 milyon lira da teminat gösterir. Yeter ki tüm işlemler doğru ve hukuki olsun. İtirazımızı yaptık. Çünkü hukuksuzluk var. Kulübümüzün hakkı yenmiştir" diye konuştu.

'FEDERASYON BİZE SÜRE VERMEDİ'

Deveciler, şöyle konuştu: "30 Haziran'da TBF yönetimi Bakırköy'ü ligden düşürdü. 14 Ağustos'a kadar talep eden kulüplerin başvuru yapabileceğini duyurdu. Başvuru süresi dolmadan bir gün önce Petkim'i lige aldılar. 14 Ağustos'ta biz müracaat ettik. Lig tescil edildiğinde Petkim lider olduğu için lige kabulüne itiraz etmedik. Fakat 19 Ağustos'ta bu kez Teksüt Bandırma ligden çekilme dilekçesi verdi. 20 Ağustos'ta federasyon yetkililerince telefonla aranarak lige davet edildik. 21 Ağustos'ta teminat mektubu için başvuru yaptık fakat dernek olduğumuz için işlemler uzadı. Talimatnamede kulüplere eksiklerini tamamlamaları için 15 gün süre verilmesi gerektiği belirtiliyor. Bize hiç süre verilmedi. Kabahatimiz ne?."

SEBAHATTİN ALP