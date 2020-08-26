Ekim ayında maçlar seyircili

TFF Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantısında çarpıcı kararlara imza attı. TFF, 11 Eylül'de başlayacak yeni sezonda maçların sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına kararı verdi. Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirlerinin uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı ve locaların kullanımının da serbest bırakılacağı açıklandı. TFF'nin açıklamasına göre stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detayların daha sonra yapılacak açıklamayla ilan edileceği bildirildi.