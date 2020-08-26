Formula 1 İstanbul’da

Türkiye'nin 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yaptığı, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1, 9 yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor. Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1, sezonun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 olarak 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi projesinin T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1'i tekrar Türkiye'ye getirdiğimiz için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:



BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

"Bu sözleşmeyi Intercity olarak tüm yükümlülüklerini kendimiz üstlenerek imzaladık. Formula 1'i tekrar ülkemize kazandırırken, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmamak çok önemliydi. Proje süresince devletimizin desteğini her an arkamızda hissettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."