Horoz atakta

Süper Lig'de dış transferde kaleci Cenk Gönen, orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz ve santrfor Muris Mesanovic'i resmen renklerine katan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan Manuel Mrouan da Costa Trindade'yi gündemine aldı. Karadeniz ekiple yolları ayırmaya hazırlanan 34 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başlayan yeşil-siyahlı yönetimin Portekiz asıllı Faslı futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği bildilirildi.

DEVRE ARASINDA GELDİ

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad- Jeddah forması giydikten sonra geçen sezon devre arasında Trabzonspor'a gelen Manuel da Costa, Türkiye Kupası'nda 3 maçın 2'sinde ilk 11'de sahaya çıktı, 181 dakika şans buldu. 34 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig'de 11 maçın 9'unda banko oynayıp 829 dakika forma giydi, 1 gol kaydetti. Trabzonspor yönetimiyle masaya oturacak tecrübeli oyuncunun, bugün Denizli'ye gelerek kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DE OYNADI

Futbol yaşamına Fransa'nın Nancy takımında başlayan deneyimli stoper, Hollanda'da PSV Eindhoven, İtalya'da Sampdoria, Fiorentina, İngiltere'de West Ham United, Rusya'da Lokomotiv Moskova ve Portekiz'de Nacional formaları giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Türkiye'ye geldi. Demir Grup Sivasspor'da 1 sezon oynayan Da Costa ardından Olympiakos'a geçti. 2017- 2018 ve 2018-2019'da Başakşehir formalarını terleten Manuel da Costa, Suudi Arabistan'da Al Ittihad-Jeddah forması giydikten sonra geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a imza attı.