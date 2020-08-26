Kartal yıkıldı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Siyahbeyazlılar bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. 7. dakikada Giannoulis'in ceza sahasına çevirdiği topu Tzolis ağlara gönderdi: 1-0. 24'te Akpom topla buluşup, Tzolis'e çıkardı. Genç oyuncu topu filelere gönderdi: 2-0. 30'da Tzolis'in ara pasında Pelkas' topu ağlara yolladı: 3-0. 36'da Lens'in ortasında Larin farkı 2'ye indirdi: 3-1.

GERİ KALAN SÜREDE GOL OLMADI

40'ta ceza sahası içinde topla buluşan Akpom, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 41'de Akpom'un vuruşunda kaleci Ersin çok iyi uzanarak topu kornere tokatlamayı başardı. 58'de Limnios, kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldı. Yunan oyuncunun vuruşunu Ersin, ayaklarıyla çıkarmayı başardı ve kritik bir pozisyonda kalesini gole kapattı. 67'de Akpom, zekice bir hamle yaptı ve topun üstünden atladı. Topa hareketlenen Tzolis'in sert şutunda Ersin, gole izin vermedi. 73'te defansın arkasına atılan topla buluşan N'Koudou topu ağlara yolladı. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Maç 3-1



SERGEN YALÇIN'IN İLK AVRUPA MAÇI



BEŞİKTAŞ'IN UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde PAOK ile yaptığı karşılaşmada Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde siyahbeyazlı takımla ilk Avrupa kupası mücadelesinde sahada yer alıyor. Futbolculuğu döneminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbulspor formalarıyla Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, eski adıyla UEFA Kupası yeni ismiyle Avrupa Ligi, Kupa Galipleri Kupası ve İntertoto Kupası ile elemelerinde sahaya çıkan 47 yaşındaki Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk Avrupa deneyiminde başarı kovaladı. Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde 60 Avrupa kupası maçına çıkıp 9 gol kaydetti.



ERSİN DESTANOĞLU KALESİNDE DEVLEŞTİ

Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından eldivenleri kapan Ersin Destanoğlu, PAOK karşısında güzel bir performans gösterdi. Genç eldiven 3 gol yemesine rağmen kalesinde güven verirken, 39. dakikada Akpom'un kullandığı penaltıda topu çıkardı.