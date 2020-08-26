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Haberler Spor Mehmet Kuruoğlu kaldı

Mehmet Kuruoğlu kaldı

Mehmet Kuruoğlu kaldı
Giriş Tarihi: 26.8.2020

Geçen sezon 3. Lig'de şampiyon olarak 5 sezon sonra 2. Lig'e dönen Turgutluspor, iç transferde Mehmet Kuruoğlu ile sözleşme yeniledi. Geçen sezon Düzcespor'dan Turgutluspor'a transfer olan 30 yaşındaki defans oyuncusu, 27 maçta banko görev yaptı, 2456 dakika sahada kaldı 1 gol attı. 2017- 2018 sezonunda Manisa BŞB formasıyla 3. Lig'de, 1461 Trabzon takımıyla 2. Lig şampiyonluk yaşayan Mehmet, bu sezon Turgutluspor'la yine 3. Lig'de kupa sevinci yaşadı.

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