Menemenspor'da Ali Keten şoku

Son dakika... TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürürken, savunma oyuncusu Ali Keten'den gelen haberle sarsıldı.

Sarı-lacivertlilerle 1 sene daha mukavelesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinde, "200 bin TL'ye serbest kalır" maddesinden yararlanıp Boluspor'a imza attı. Defansındaki as oyuncuları Ercan Coşkun'u Ümraniyespor, Ali Keten'i Boluspor'a kaptıran Menemenspor, geçen sezon forma giyen Sırp stoper Trtovac ile de yollarını ayırmıştı. Kurmayların savunma hattına takviye yapmak için girişimlere başladığı öğrenildi.