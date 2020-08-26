Muğla’ya başkan aranıyor

Muğlaspor'da gözler kongreye çevrildi. 20 Ağustos'ta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurulun ikinci toplantısı yarın yapılacak. Kongrede yönetim, denetim ve onur kuruluna seçilecek kadar üye olmaz ve başkan adayı çıkmadığı takdirde Muğlaspor kayyuma kalacak. Muğlaspor kulüp binasının anahtarı, dernekler masasına teslim edilecek.

KULİSLERDE GERGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kongreye iki gün kalmasına rağmen Muğla'da resmi bir açıklama yaparak başkanlığa aday olan kimse çıkmadı. Öte yandan kulislerde konuşulan isimler arasında Menaf Kıyanç, Önder Kaytan, Opr. Dr. Mehmet Ali Demirtaş, Erol Kapiz, Haluk Beyimoğlu gibi Muğla'nın yakından tanıdığı simalar yer alıyor. Mevcut kulüp başkanı Erol Kapiz, yaptığı açıklamada, "Muğlaspor'a kayyum atattırmayız" dedi. Başkan Kapiz, "27 Ağustos Perşembe günü (Yarın) yapılacak kongremizde şayet başkan adayı çıkmazsa bir liste hazırladık. Bu başkan adayıyım anlamına gelmiyor. Muğlasporumuzu sahipsiz bırakmayız. Ayrıca kongremiz şuan itibariyle ertelenmesi söz konusu değil. İl Hıfzıssıhha Kurulu pandemiden dolayı ertelensin derse ancak öyle ertelenir" diye konuştu.

FERDİ YAVUZ