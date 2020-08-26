Semih’e kanca

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına hız veren Göztepe'de yönetim stoper takviyesi için düğmeye bastı. Mevcut kadrosundan Leo ve Wallace Reis ile yollarını ayıran Göz-Göz yönetimi Çek ekibi Sparta Prag'da forma giyen Semih Kaya'yı yeniden gündemine aldı. Yönetim kulübüyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki başarılı defans oyuncusuna daha önce yaptığı teklifi yineledi. Semih Kaya'nın henüz bir kulüple anlaşma sağlamaması ve bonservisinin elinde olması Göz-Göz yönetiminin transferi gerçekleştirme ihtimalini artırıyor.

G.SARAY'DAN HABER BEKLİYOR

Sarı-kırmızılılar, İzmir doğumlu olan ve Altay altyapısında yetişen Kaya'yı memleketine döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Galatasaray'dan haber bekleyen Semih Kaya'nın Göz-Göz yönetiminden süre istediği ve aksi durumda İzmir'e transferine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.



GÖZTEPE'DE KALEYE İKİ ADAY

Göztepe kaleci transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların Boşnak file bekçisi Kenan Piric'le görüşmeleri sürürken, yönetim Macar kaleci Balazs Megyeri'yi de listesine aldı. Piric transferinde olası pürüz halinde Megyeri'yi alternatif olarak elde tutan kurmayların iki kaleciden birine imza attıracağı ifade edildi. Yunanistan'ın Atromitos takımında görev yapan 30 yaşındaki Balazs Megyeri geçen sezon 26 resmi maçta oynadı. Kariyerine ülkesinin köklü takımlarından Ferencvaros'ta başlayan deneyimli eldiven 5 yıl Olympiakos'un kalesini korudu. İspanyol Getafe ile La Liga tecrübesi yaşayan Megyeri Almanya'da Greuther Fürth'de forma giyerken bir kez daha Macaristan Milli Takımı'nda görev yaptı.



GÖKTUĞ BAKIRBAŞ ÜMRANİYE'YE

GÖZTEPE'NİN altyapıdan yetiştirdiği genç file bekçisi Göktuğ Bakırbaş'a Ümraniyespor yolu gözüktü. Sarı-kırmızılı ekipte ikinci kaleci olarak görev yapan eldivene 1. Lig ekibi Ümraniye talip olurken, iki kulüp arasında görüşmelerin imza aşamasına geldiği öğrenildi. Teknik direktör İlhan Palut'un iki kaleci transfer edeceklerini açıklamasının ardından sürekli forma giyeceği bir ekibe gitmek isteyen Göktuğ'un da teklife olumlu yaklaştığı bildirildi.



GÖZ-GÖZ'DE KORONA VİRÜS ŞOKU YAŞANIYOR

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yurt dışından yeni transfer ettiği bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kulüp dün resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak futbolcunun Afyon'daki takım kampına gönderilmeyip evinde karantinaya alındığını duyurdu.



10 KUPA KALDIRDI

GÖZTEPE'NİN transfer listesindeki Semih Kaya uzun süre forma giydiği Galatasaray'da önemli başarılara imza attı. Tecrübeli futbolcu İstanbul ekibi ile 4'er Süper Lig ve Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı

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