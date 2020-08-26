Somaspor sağ bek Enes Bayır’ı kaptı

3. Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Somaspor, transferde imzaları bir bir attırıyor. Siyah İnciler, son olarak 2. Lig'de İnegölspor'da yıllarca forma giyen 24 yaşındaki başarılı sağ bek Enes Bayır'ı renklerine bağladı. Enes, geçtiğimiz sezon Bursa ekibinde 17 maçta görev yaptı. 2014 senesinde profesyonelliğe adım atan Enes, 2. Lig'de 60 karşılaşmaya çıktı, Türkiye Kupası'nda 8 maçta oynadı, Akademi Ligi U-19'da 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

ÜMİT YÖNEY