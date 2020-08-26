Tarzanlar Seçgin yönetiminde başladı

3. Lig'de geçen sezon kurtuluş umutlarını şubat ayında yitirmesine rağmen TFF'nin korona virüs salgınının olumsuz etkileri nedeniyle tüm liglerde küme düşmeyi kaldırmasıyla profesyonel kategoride kalan Manisaspor, antrenmanlara başladı. Teknik direktörlük görevine 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllığına Ahmet Seçgin'i getiren siyah-beyazlılar antrenmanlarını Tarık Almış Spor Tesisleri'nde sürdürecek. Korona virüs salgını yüzünden geçen sezon liglerin durduğu 19 Mart'tan 5 ay sonra ilk kez sahaya inen Manisaspor kadrosunda yine altyapıdan profesyonel yapılan gençleri bulunduracak. Tarzanlar, çift kale maç yaptı. Futbolcuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

CÜNEYT HASÇELİK