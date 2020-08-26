Trabzonspor’da stopere 2 aday

Dış transferde stoper takviyesi için gaza basan Trabzonspor, uzun süren arayışlar sonunda iki aday belirledi. Bordo-mavililer Porto'dan Yordan Osorio ve Arjantin ekibi Boca Juniors'tan Ivan Marcone'ye kanca attı. İlk önce Osorio için Portekiz ekibinin kapısını çalan bordo-mavililer 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli sonrası 26 yaşındaki Venezuelalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Yönetim ayrıca Boca Juniors ile kontratı süren 30 yaşındaki Ivan Marcone için de satın alma opsiyonu ile kiralık formülünü devreye soktu. Arjantin ekibi satın alma opsiyonu için 8 milyon dolardan kapıyı açarken bordo-mavili yönetim bu rakamı 5 milyon dolara kadar düşürmeyi başardı.