Turgutlu coştu

2. Lig'in yeni temsilcisi Turgutluspor, transferde coştu. Cüneyt Biçer'le yollarını ayırıp teknik direktörlük görevine İbrahim Cezayir'i getiren kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ın geçen sezon Karaköprü Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mutlu Aksu Doğan, Afyonspor'dan 25 yaşındaki stoper Emre Tosun ve Sivas Belediyespor'dan 22 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i renklerine bağladı. Altınordu'da profesyonel olan Mutlu Aksu, kariyerinde 172 maçta 52 gol attı. Bergama ve Diyarbekir formalarını da giyen Emre, futbol yaşamında 224 maça çıktı, 21 gol kaydetti. Bursa'da profesyonel olan Mete, kariyerinde 157 maçta oynadı, 8 gol attı.

İKİ TRANSFER DAHA YAPILDI

Turgutluspor, transferde iki önemli oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Kasaba, Çorum FK'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Rıdvan Özdemir ve Hekimoğlu Trabzon'dan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammet Haşim Çoban'la sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Altınordu'da profsyonel olan Muhammed Rıdvan, Tarsus İY, Karacabey, Uşakspor formalarını giydi, kariyerinde 263 maça çıktı, 40 gol kaydetti. Osmanlı'da profesyonel olan Muhammet Haşim, Kastamonu, Etimesgut Bld. ve Hekimoğlu Trabzon'da oynadı, futbol yaşamında 231 karşılaşmaya çıktı, 63 gol kaydetti.

İLKER UYAR