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Süper Lig'de maçlar seyircili mi oynanacak?

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, ülkemizi de etkiledi. Salgının ülkemizde görüldüğü dönemde her anlanda tedbirler artırıldı. Bu kapsamda futbol müsabakaları da ertelenmişti. daha sonra seyircisiz oynanan Süper Lig'de Başakşehir şampiyon oldu. Peki yeni seoznda neler olacak? Süper Lig'de maçlar seyircili mi oynanacak?

27.08.2020, 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,15:03