Süper Lig'de maçlar seyircili mi oynanacak?

Koronvirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig, daha sonra seyircisiz oynanarak tamamlanmıştı. Korona tedbirleri kapsamında tamamlanan lig, 2 hafta sonra yeniden start verecek. Peki, bu sene maçlar seyircili mi oynanacak?
SÜPER LİG'DE MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?
İşte TFF'den yapılan açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.
Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.
Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.Göztepe Teknik Direktörü Palut: Sezona hazır gireceğiz Göztepeli Soner Aydoğdu'nun gözü milli formada Akhisarspor'da korona şoku! 5 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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