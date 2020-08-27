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'de maçlar seyircili mi oynanacak?

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, ülkemizi de etkiledi. Salgının ülkemizde görüldüğü dönemde her anlanda tedbirler artırıldı. Bu kapsamda futbol müsabakaları da ertelenmişti. daha sonra seyircisiz oynanan 'de Başakşehir şampiyon oldu. Peki yeni seoznda neler olacak? Süper Lig'de maçlar seyircili mi oynanacak?

Süper Lig'de maçlar seyircili mi oynanacak?

27.08.2020, 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,15:03

Koronvirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig, daha sonra seyircisiz oynanarak tamamlanmıştı. Korona tedbirleri kapsamında tamamlanan lig, 2 hafta sonra yeniden start verecek. Peki, bu sene maçlar seyircili mi oynanacak?

SÜPER LİG'DE MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

İşte TFF'den yapılan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.

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