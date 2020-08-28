A Milli Takım'da Macaristan ve Sırbistan maçı kadroları belli oldu

Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı. Kadroda Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ilk kez kadroda yer aldı. İşte o isimler...

KALECİ

Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS

Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Muhammed Kabak, Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA

Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

FORVET

Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman