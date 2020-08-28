Aydın&İzmir’e müjdeli haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Aydın ve İzmir'e müjde verdi. TFF Tahkim Kurulu, Aydın ve İzmir kulüplerinin yaptığı itirazı değerlendirdi, Aydın'dan 2 ve İzmir'den 3 kulübü daha BAL'a yükseltti. TFF, ilk olarak Aydın Amatör Süper Ligi'nde gruplarını lider bitiren Çine Madranspor ve Didimspor'u BAL'a almıştı. Play-Off'a kalan ve grupta ilk maçlarını oynayan Kuşardasıspor ve Aydın BŞB, Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. TFF, itirazı haklı bulup Çine Madranspor ve Didimspor'un ardından Aydın BŞB ile Kuşadasıspor'u da BAL'a çıkarttı. Aydın yeni sezonda 6 takımla BAL'da yer alacak. İzmir'de de Süper Lig'deki 3 grup lideri Kınık Belediyespor, Torosgücü ve Halilbeylispor'u BAL'a aldı, 2. ve 3. sıradaki 6 takımın arasındaki kura çekiminden 1 takımın da alınacağını açıkladı. Kulüpler TFF'ye itiraz etti. Dün toplanan TFF, gruplarını ikinci sırada bitiren Kemalpaşaspor, Buca Zaferspor ile Alaçatıspor'un da BAL'a alınmasına karar verdi.

İHSAN KARATAŞ