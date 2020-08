Denizli’de amatörlere yardım eli

Denizli Büyükşehir Belediyesi, amatör spora destek ve geleceğin sporcularının yetiştirilmesi projesi kapsamında Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile protokol imzaladı. Protokolle, amatör sporcuların eğitici, öğretici ve yönetici olarak yetiştirilmesi, amatör sporculara yönelik kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapılacak. İmza töreninde konuşan ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın her zaman amatör sporların yanında olduğunu belirterek, "Kentimiz destekler sayesinde amatörde ilk 5'te. Verdiğiniz destekler bize güç veriyor. Sporcu, kulüp ve müsabaka sayılarımızla amatörün gelişmesinde bize can suyu oluyorsunuz" dedi. SPORA VE SPORCUYA DESTEK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise amatörlere desteklerinin büyüyerek artacağını söyledi, "Amatör sporlarımızla her zaman bir aradayız. Gençlerimizle, kulüplerimizle ve yöneticilerimizle beraber, federasyon olarak yürüttüğümüz işlere inşallah aynı şekilde devam edeceğiz. Federasyonumuzla iş birliği noktasında bir protokol imzalıyoruz. İnşallah gençliğimize, geleceğimize ve amatör sporcularımıza faydalı olmasını temenni ediyorum. Biz bugüne kadar hep amatör sporun, sporcularımızın, gençlerimizin ve kulüplerimizin yanında olduk. Aynı şekilde yürüyüşümüz devam edecek" dedi.

SEBAHATTİN ALP