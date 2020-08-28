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Haberler Spor Denizlispor'a Romanyalı kaleci

Denizlispor'a Romanyalı kaleci

'de yeni sezon öncesi kaleye takviye arayışlarını sürdüren Yukatel Denizlispor, ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Romanyalı file bekçisi 'u gündemine aldı. Aytemiz Alanyaspor'dan eski file bekçisi 'i eden Denizlispor, geçen sezonu Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren Costal Pantilimon'a da kanca attı.

Denizlispor'a Romanyalı kaleci

DHA

28.08.2020, 11:23

Kaleye bir deneyimli eldiven daha almak isteyen Ege ekibinin, Rumen file bekçisine resmi teklifi yaptığı ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya Milli Takımı kalesini korudu.

SAGAL GELİYOR
Transferde Şilili 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaşan Denizlispor, futbolcuyu kente imzaya bekliyor. Yeşil-siyahlıların listesinde aynı ülkeden Beşiktaşlı stoper Enzo Roco ve ön libero Esteban Pavez'in de olduğu iddia edildi. Yönetim, 28 yaşındaki stoper Roco, Beşiktaş'tan ayrılırsa harekete geçecek.

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