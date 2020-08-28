Haydi hayırlısı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de grup kuralarını belirledi. 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'un yanı sıra 3. Lig'deki 4 grup belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kurada 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alacak. 3. Lig'de ise müsabakalar 2, 3 ve 4. Grup'ta 17, 1. Grup'ta ise 16 takımla oynanacak. 2. Lig 19 Eylül'de başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak. 3. Lig ise 19 Eylül'de oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak. 2. Lig'de 3'er takım, 3. Lig'de 4'er takım küme düşecek. 2. Lig'de şampiyon olan takımlar 1. Lig'e yükselecek, 2, 3, 4 ve 5. sıradaki takımlar Play-Off oynayacak. 3. Lig'de gruplarını şampiyon tamamlayan takımlar 2. Lig'e yükselecek. 2, 3, 4 ve 5. sıradaki takımlar Play-Off'a kalacak.