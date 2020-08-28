Manisa Futbol Afyon kampında

2. Lig takımlarından Manisa FK, hazırlıklarını teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, ikinci etap kamp çalışması için dün Afyonkarahisar'a hareket etti. Halil Onultmak Spor Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapıldı. Manisa FK'nın akşam antrenmanı ise dayanıklılık ve taktik çalışması ile tamamlandı. Birinci etap kamp döneminin verimli geçtiğini vurgulayan Özbalta, "Afyon'da yapacağımız hazırlık maçlarında eksiklerimizi görme imkanı bulacağız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK