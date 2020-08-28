Mekik’te yaprak dökümü

Denizli'nin profesyonel liglerdeki ikinci temsilcisi olan 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda, Mustafa Altun, Ercan Karaca ve Taygun Vurgun'un ardından, 8 futbolcuyla daha yollar ayrıldı. Mekik'te Ali Helvacı, Emre İşçiler, Amaç Ulaş Bayram, İlyas Ural, Semih Durmuş, Polat Ertek, Serkan Özen ve Tarık Emre Arslan veda etti.

YILDIZ İSİMLERLE ANLAŞILAMADI

Kızılcabölükspor'da Ali Helvacı ve Emre İşçiler'le anlaşma sağlanamadı. 3.5 sezondur Mekik'te görev yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali, 117 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti, 18 gol attı. Devre arası Mekik'e gelen 631 yaşındaki Emrie, 10 maçta oynadı, 2 gol attı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Anlaşma zemini sağlanamayan Amaç Ulaş Bayram, İlyas Ural, Semih Durmuş, Polat Ertek, Serkan Özen ve Tarık Emre Arslan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulübümüze bugüne kadar verdikleri hizmetler için bu futbolculara teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Amaç Ulaş sarı-kırmızılı formayla 24, İlyas 97, Semih 10, Polat 7, Serkan 61 maça çıktı, Tarık süre alamadı. Teknik direktör Ali Yalçın, "As oyuncularımız ayrıldı. Mutlaka transfer yapmalıyız" dedi.

SEBAHATTİN ALP