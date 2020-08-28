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Haberler Spor Nazilli Belediye’de iki gol silahı gitti

Nazilli Belediye’de iki gol silahı gitti

Nazilli Belediye’de iki gol silahı gitti
Giriş Tarihi: 28.8.2020

3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da ayrılıklar devam ediyor. Can Ahmet Üstün, İlyas Sarı ve Sergen Piçinciol'un ayrıldığı Siyah İnciler'de takımın iki önemli gol silahı Sedat Cengiz ve Yunus Ünsal da kulüpten resmen gitti. Geçen sezon 13 golle yıldızlaşan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Sedat Cengiz ile 8 golle takıma katkı sağlayan 26 yaşındaki golcü Yunus Ünsal ile yollar ayrıldı. Sedat, Vanspor FK'ya imza atarken, Yunus da Erbaaspor'un yolunu tuttu. Cengiz, veda mesajında, "Bir sezon boyunca formasını giymekten mutluluk ve onur duyduğum Nazilli camiasına veda ediyorum. Beraber ter dökmekten gurur duyduğum takım arkadaşlarıma, kardeşlerime malzemecimizden masörüne tüm çalışanlarımıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınız helal edin" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ

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