Özür diledi 1 ay ara verdi

AT yarışının önemli isimlerinden jokey Halis Karataş'ın önceki gün İstanbul yarışlarının 7'nci koşusunda bindiği 'Arts Man' isimli ata yumruk atması sosyal medyada büyük tepki görürken, Karataş, bu görüntülerin ardından bir açıklama yaparak özür diledi. Kendisine verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül'den itibaren ata binmeme kararı aldığını belirten Karataş, "Başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum. Bu konudaki samimiyetimi göstermek için de eğer dereceye girersem Gazi Koşusu'ndan kazanacağım montu Hayvanları Koruma Derneklerine bağışlayacağımı söylemek isterim" dedi.