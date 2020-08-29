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Haberler Spor Arkas Spor moral depoladı

moral depoladı

Arkas Spor moral depoladı
Giriş Tarihi: 29.8.2020

Simya Metal 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda iki maç yapan ve rakiplerine set vermeden şampiyon olan Arkas Spor'da yüzler gülüyor. Turnuvanın ilk maçında İnegöl Belediyespor'u 3-0, final karşılaşmasında ise İzmir'in Efeler Ligi'ndeki yeni temsilcisi Altekma'yı set vermeden mağlup eden mavi-beyazlılar zorlu lig öncesi moral depoladı. Arkas Spor'un kurmayları bazı eksikliklerinin olduğu lige kadar çok çalışarak onları da tamamlayacaklarını belirtti.

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